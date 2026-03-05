Osayi Samuel'e İngiltere'de linç girişimi - Son Dakika
Osayi Samuel'e İngiltere'de linç girişimi

Osayi Samuel\'e İngiltere\'de linç girişimi
05.03.2026 22:58
Sezon başında Fenerbahçe'den Championship ekibi Birmingham'a transfer olan Bright Osayi-Samuel, 3-1 kaybedilen Middlesbrough maçı sonrası eleştirilerin odağı oldu. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu sosyal medyada linç eden Birmingham taraftarları, Osayi'nin bir daha forma giymemesini istediklerini dile getirdi.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılarak Championship ekibi Birmingham'a imza atan Bright Osayi-Samuel, kariyerinin en zor günlerinden biri yaşıyor.

3-1 KAYBEDİLEN MAÇ SONRASI ELEŞTİRİLERİN ODAĞI

Osayi Samuel, ligde son olarak Middlesbrough'a 3-1 kaybedilen maç sonrası yoğun eleştiri alarak topa tutuldu. Maçın faturasını Bright Osayi-Samuel ve kaleci James Beadle'ye kesen İngiliz taraftarlar, iki futbolcuya da sert tepki gösterirken, özellikle Bright Osayi-Samuel taraftarlar tarafından adeta linç edildi.

BİR DAHA FORMA GİYMEMESİ İSTENİYOR

Middlesbrough'a karşı yenen 2 golde Osayi-Samuel'in hatası olduğunu düşünen taraftarlar, deneyimli futbolcunun bir daha sahaya çıkmamasını isteyen yorumlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Osayi Samuel'e İngiltere'de linç girişimi
Osayi Samuel'e İngiltere'de linç girişimi

Son Dakika Spor Osayi Samuel'e İngiltere'de linç girişimi - Son Dakika

