OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı

08.05.2022 09:12
OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik iç transferde Berra Eren ile yeniden anlaşma sağladı.

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik iç transferde Berra Eren ile yeniden anlaşma sağladı.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik geçen sezon kadrosunda yer alan Berra Eren ile yeni sezonda da devam edecek. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren turuncu siyahlılar, iç ve dış transferde görüşmelerini sürdürüyor. Berra Eren, çifte lisans ile hem CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor'da hem de Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyecek. CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik Kulübünden yapılan açıklamada; "Yeniden hoş geldin Berra Eren. Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon takımımızın başarısında büyük katkısı bulunan orta oyuncu Berra Eren, bu sezon yine çifte lisansla ailemize katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'a transfer için teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı
OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı

YORUMLAR
500
CHP'lilerden Başkan Çerçioğlu'na Anneler Günü ziyareti CHP'lilerden Başkan Çerçioğlu'na Anneler Günü ziyareti Aydın BŞB'de Özlem de imzayı attı Aydın BŞB'de Özlem de imzayı attı

Büyükşehir Belediyespor, gençlik, Aydın, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da "savaş suçu" kanıtlarını toplamaya başladı
09:02 İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu!
00:31 Kılıçdaroğlu: Yaşam enerjimizi çaldılar ama kazanıyoruz! Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın
04:48 Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
08:26 Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
08:29 Rusya'dan Ukrayna'ya "İskender" darbesi: ABD'nin silah ve askeri araç desteği füzeyle yok edildi
08:26 Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
08:24 Alkol alan arkadaş grubunun tartışmasında silahlar patladı: Başından vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi
08:20 Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
08:06 Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 09:18:53. #1.11#
SON DAKİKA: OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement