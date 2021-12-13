OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

SigortaShop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 10.haftasında evinde konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyespor 'u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyeti aldı. Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 16 yapan Turuncu-Siyahlılar 5.sırada yer aldı.

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