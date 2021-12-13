CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 10.haftasını galibiyetle kapattı.
SigortaShop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 10.haftasında evinde konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyeti aldı. Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 16 yapan Turuncu-Siyahlılar 5.sırada yer aldı.
Salon: Kayseri OSB Spor Salonu
Hakemler: Aysım Erginay xx, Engin Duman xx
CeraStyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun xx, Açelya Ozman xx, Ezgi Sultan Sert xx Mervenur Oktay xx, Leslie Leyva xx, Ünzilenur Cansız xx, Ceren Çınar xx, Melis Ece Yurtsever xx, Zehra Coşkunsu xx
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Eda Say x, Şükran Sıla Özbey x, Elif Yaren Akdoğu x, Merve elif Ali x, Beyaza Bolat x, Büşra Mutlu x, Elene Savkina x, Aybüke Yazıcı x, Kübra Koşmaz x, Karya Kocapınar x, Gamze Türk x, Melis Demir x
Setler:
1.Set: 25-19
2.Set: 25-20
3.Set: 18-25
4.Set: 25-19 - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü - Son Dakika Spor