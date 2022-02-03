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OSB Teknik Koleji lideri ağırlayacak - Son Dakika

OSB Teknik Koleji lideri ağırlayacak

03.02.2022 09:17
OSB Teknik Koleji lideri ağırlayacak

CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 16.haftasında evinde lider İlbank'ı konuk edecek.

CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 16.haftasında evinde lider İlbank'ı konuk edecek.

SigortaShop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji yarın evinde lider İlbank ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 13 maçta 9 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan CeraStyle OSB Teknik Koleji topladığı 25 puanla 4.sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı rakipte takımda çıkan koronavirüs vakaları sonrası maç yapmadan geçen CeraStyle OSB Teknik Koleji, yarın oynayacağı İlbank maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Zirve iddiasını ligin son haftasına kadar sürdürmekte kararlı olan turuncu siyahlılar kalan müsabakaları tek tek düşünüyor.

Lider İlbank maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak olan turuncu siyahlılar ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Yarın OSB Spor Salonunda oynanacak olan CeraStyle OSB Teknik Koleji ile İlbank karşılaşması saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ

OSB Teknik Koleji lideri ağırlayacak

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OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor OSB Teknik Koleji lideri ağırlayacak - Son Dakika Spor


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