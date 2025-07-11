Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve şampiyonluğun en önemli ismi olan Victor Osimhen'in geleceği henüz netlik kazanmadı.

Napoli ile ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinden gelen teminat mektubu isteğini çözmeye çalışıyor. Bankalar birliği anlaşmasından çıkamadığı için teminat mektubu sunamayan Galatasaray, Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.

OSIMHEN SÜRECE DAHİL OLDU

İtalyan basınında yer alan haberlerde transferin şimdilik durma noktasına geldiği söylense de bir yeni iddia daha ortaya atıldı. Alfredo Pedulla'nın haberine göre; telefon aracılığıyla görüşmeye dahil olan Victor Osimhen, tercihinin Galatasaray olduğunu yineledi. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bu gelişmenin ardından iki kulüp arasındaki anlaşmanın kısa sürede tamamlanacağı da bildirildi.

Galatasaray formasını 41 resmi maçta giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asist yapmıştı.