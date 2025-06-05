1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı

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1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen\'in Suudi Arabistan\'dan istediği para ortaya çıktı
05.06.2025 18:48
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1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen\'in Suudi Arabistan\'dan istediği para ortaya çıktı
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Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla ilgili kararı ortaya çıktı. Osimhen, Suudi Arabistan'dan 50 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda kabul edecek. Nijeryalı golcü, bu bedelin altında bir teklifi kabul etmeyecek. Al Hilal'in teklifinin 30 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

SON KARARINI VERDİ

Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla ilgili kararı ortaya çıktı. Osimhen, Suudi Arabistan'dan 50 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda kabul edecek. Nijeryalı golcü, bu bedelin altında bir teklifi kabul etmeyecek.

A Spor'da yer alan habere göre, Nijeryalı futbolcu, Kayserispor maçının ardından gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla birlikte RAMS Park'ta kaldı. Osimhen'e yöneticiler ve teknik heyet de eşlik etti. Osimhen'in sohbette, "Eğer Arabistan'dan 50 milyon euro dolayında bir teklif gelirse, o zaman bemim yapabileceğim bir şey kalmaz. Teşekkür ederim ve güzel bir şekilde vedalaşırız. Ama rakam oralara çıkmazsa o zaman Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyorum." dediği ortaya çıktı.

TEKLİF 30 MİLYON EURO

Osimhen ile Suudi Arabistan'dan adı en çok geçen takım Al Hilal. Simone Inzaghi'nin başına geçtiği Al Hilal'in Osimhen'e yaptığı teklifin 30 milyon euro civarında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Napoli'ye de teklifini sundu. Teklif, 65 milyon euro sabit ücret + 5 milyon euro bonuslar içeriyor. Galatasaraylı yöneticilerin bu sözlerin ardından Osimhen'in takımda kalmasına yönelik umutlarının arttığı belirtildi.

Suudi Arabistan, Victor Osimhen, Galatasaray, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Deniz Kemal:
    Ne istiyorsa 8 milyon da fazladan verin. cuesta frankowski gibilere 8 milyon verecek bütçemiz kalmasın alamayalım ki hatalarıyla puan kaybetme ihtimalimiz olmasın. Osimhen gibi kaliteli futbolcu ve insanlar gerek bize. Üstelik 3 sene oynatır aynı fiyata satarsın. 180 0 Yanıtla
  • Muzaffer Altun:
    brakın gitsin;biryıl sonra yarı fiyatına alırsın.osimen tekbaşına oynamıyor öbür oyunculara ne vereceksin yarın haklı olarak parayı alan oynasın der ozaman vakit çok geç olabilir 28 97 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Kendisine harcanacak paranın en az yarısını sponsorlar karşılayacağı için GS taraftarı keyfine baksın :) O parayla başka mevkilere daha fazla adam alırdık hayalleri de kurulamaz çünkü sponsorlar o parayı da tıpkı Icardi gibi sadece Osimhen alınacaksa verecek yoksa vermeyecekler :) 124 0 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    cin con osimenin anca billigini alır 1 82 Yanıtla
  • 83366494:
    Kendini ne zannediyor Maradona pelemi zanediyor. 7 68 Yanıtla
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SON DAKİKA: 1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı - Son Dakika
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