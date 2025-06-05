1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen\'in Suudi Arabistan\'dan istediği para ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

SON KARARINI VERDİ

Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla ilgili kararı ortaya çıktı. Osimhen, Suudi Arabistan'dan 50 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda kabul edecek. Nijeryalı golcü, bu bedelin altında bir teklifi kabul etmeyecek.

A Spor'da yer alan habere göre, Nijeryalı futbolcu, Kayserispor maçının ardından gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla birlikte RAMS Park'ta kaldı. Osimhen'e yöneticiler ve teknik heyet de eşlik etti. Osimhen'in sohbette, "Eğer Arabistan'dan 50 milyon euro dolayında bir teklif gelirse, o zaman bemim yapabileceğim bir şey kalmaz. Teşekkür ederim ve güzel bir şekilde vedalaşırız. Ama rakam oralara çıkmazsa o zaman Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyorum." dediği ortaya çıktı.

TEKLİF 30 MİLYON EURO

Osimhen ile Suudi Arabistan'dan adı en çok geçen takım Al Hilal. Simone Inzaghi'nin başına geçtiği Al Hilal'in Osimhen'e yaptığı teklifin 30 milyon euro civarında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Napoli'ye de teklifini sundu. Teklif, 65 milyon euro sabit ücret + 5 milyon euro bonuslar içeriyor. Galatasaraylı yöneticilerin bu sözlerin ardından Osimhen'in takımda kalmasına yönelik umutlarının arttığı belirtildi.