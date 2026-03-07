Osimhen, Derbi Sonrası Taraftarlarla Üçlü Çekti

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinden sonra sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar derbi galibiyetini deplasmana gelen taraftarlarının yanına giderek kutladı. Taraftarlar, derbide galibiyeti getiren golü atan Victor Osimhen'den üçlü çektirmesini istedi. Nijeryalı futbolcu da deplasman tribününe giderek Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi.
Daha sonra futbolcular ve teknik ekip galibiyet sevincini birlikte yaşadı. - İSTANBUL
