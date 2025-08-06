Osimhen\'in Galatasaray\'a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu

İtalyan devi Napoli ile sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Victor Osimhen'in Avrupa devlerinden birine transfer olması bekleniyordu.

''İNANAMIYORUM"

Eski Manchester City yıldızı İngiliz futbolcu Micah Richards ve İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker, Osimhen'in Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalama kararına şaşkınlıklarını açıkladı. "The Rest is Football" podcast'inde konuşan Micah Richards, karar karşısında "Osimhen, Türkiye'de Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzaladı. İnanamıyorum. Böyle üst düzey bir oyuncu Premier Lig'de oynamalı." dedi.

''GİTMESİ ŞAŞIRTICI"

CBS Sports Golazo yorumcusu olarak görev yapan eski İngiliz forvet Lineker ise transferin zamanlamasına vurgu yaptı. Lineker, Osimhen'in kariyerinin zirvesinde Türkiye'ye gitmesinin şaşırtıcı olduğunu söyleyerek, "Kulüplerin onunla ilgili tereddütlerinin, zaman zaman birkaç gün ortadan kaybolmasıyla ilgili olduğunu duydum. Bu da karakteri hakkında bazı soru işaretleri yaratıyor olabilir." yorumunda bulundu.