Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek - Son Dakika
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Spor

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek

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Osimhen\'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek
11.06.2025 15:12
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Osimhen\'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek
Haber Videosu

Victor Osimhen'i transfer etmekte başarısız olan Al-Hilal, rotasını Fenerbahçe'nin oyuncusu En-Nesyri'ye çevirdi. Fenerbahçe'nin En-Nesyri için talep ettiği 40 milyon Euro'luk rekor bonservisi ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor. Al-Hilal'in bu transfer için ciddi olduğu ve Fenerbahçe'nin talebini kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Victor Osimhen'in defalarca reddettiği Al-Hilal'in rotasını En-Nesyri'ye kırdığı iddia ediliyor.

YENİ HEDEF: EN-NESYRI

DAZN Italia'nın haberine göre Al-Hilal, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. İspanyol basınından Todofichajes da Al-Hilal'in En-Nesyri ilgisinden bahsederken, Suudi ekibinin, Fenerbahçe'nin astronomik talebini ödemeye hazır olduğunu yazdı.

40 MİLYON EURO

Buna göre Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den 40 milyon euroya yakın bir bonservis beklediği haber detayında yer aldı. Al-Nassr, ara transfer döneminde Faslı golcü için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak sarı-lacivertliler 30+5 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.

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Son Dakika Spor Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Bardakcı:
    arabistan da transfer sezonu bitti dün ne transferinden bahsediyorsunuz :)) YALAN HABERİNİZ BATSIN HAHAHAHAHAHA 34 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    asgari ücrete zam yokmu 33 1 Yanıtla
  • 2252:
    Arabistana kadar eşlik edin geri döner falan 17 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    he he haber bulamadınız heralde 17 0 Yanıtla
  • Sondakika Çapsız Habercilik:
    bu boş tenekeyi kim ne yapsın. mesut ozili verin iyi cami temizler orda 9 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek - Son Dakika
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