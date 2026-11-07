Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonu geçirdi

Galatasaray: " Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir."