Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonu geçirdi

Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonu geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Victor Osimhen'in bugün kulüp doktoru Yener İnce'nin gerçekleştirdiği operasyonu başarıyla geçirdiğini duyurdu. Kulüp, oyuncunun durumunu günlük değerlendirmelerle izleyeceğini ve tedavisinin sağlık ekibi gözetiminde süreceğini bildirdi.
Galatasaray: " Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir."
Kaynak: İHA
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