Osimhen yarın rekor için sahaya çıkacak

09.03.2026 09:55
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı gol atma hedefiyle sahaya çıkacak. Osimhen, bu golle birlikte bir Türk takımı adına turnuvada bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmeyi hedefliyor. Bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Osimhen, 18 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında salı günü sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise kritik mücadelede bir rekora ortak olmak için sahaya çıkacak.

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU HEDEFLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol kaydeden Victor Osimhen, bir Türk takımı adına turnuvada bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu egale etmeye çalışacak. Bu alandaki rekoru, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz elinde bulunduruyor. Osimhen, Liverpool karşısında gol bulması halinde Burak Yılmaz'ın rekoruna bir adım daha yaklaşacak.

SEZONDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Galatasaray'da bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Nijeryalı yıldız, 18 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Osimhen, Liverpool karşısında da takımının en büyük kozlarından biri olacak.

