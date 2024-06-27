Osman Aşkın Bak: 'Zaman zaman hepimizi heyecanlandıran dakikalar oldu ama kazanmayı bildik' - Son Dakika
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Spor

Osman Aşkın Bak: 'Zaman zaman hepimizi heyecanlandıran dakikalar oldu ama kazanmayı bildik'

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, 'Zaman zaman hepimizi heyecanlandıran dakikalar oldu ama kazanmayı bildik. Tebrik ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Milletimize hayırlı olsun' dedi. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı, galibiyeti kutlayarak taraftarları ve takımı tebrik etti ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

27.06.2024 02:49
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- Osman Aşkın Bak: "Zaman zaman hepimizi heyecanlandıran dakikalar oldu ama kazanmayı bildik"

HAMBURG - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Zaman zaman hepimizi heyecanlandıran dakikalar oldu ama kazanmayı bildik. Tebrik ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çekya karşısında güzel bir galibiyet elde ettik. Zor oldu. Zaman zaman hepimizi heyecanlandıran dakikalar oldu ama kazanmayı bildik. Tebrik ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Milletimize hayırlı olsun. Almanya'nın dört bir yanından, Türkiye'den ve Avrupa'nın dört bir yanında gelen muhteşem taraftarımızı tebrik ediyoruz. Onlar Hamburg'da, hem Dortmund'da hem tribünde her zaman üstündüler. Müthiş heyecan getirdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bizler 'Çılgın Türkleriz' hem onu söylüyorlar. Güzel bir ortam oldu. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Genç bir takımız. Buraya grup lideri geldik. 16 yıl sonra gruplardan çıkıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Güzel işler başardılar. Yolları açık olsun. Milletimizi sevindirdik. Milletimize armağan olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi destekliyor. Soyun odasını aradı. Çocukları tek tek tebrik etti. Sporun, futbolun içinden gelen Cumhurbaşkanımız olduğu için de mutluyuz. Yeni zaferlere kazandıracak bu genç takıma alkışlar diliyorum" diye konuştu.

Osman Aşkın Bak: \'Zaman zaman hepimizi heyecanlandıran dakikalar oldu ama kazanmayı bildik\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osman Aşkın Bak: 'Zaman zaman hepimizi heyecanlandıran dakikalar oldu ama kazanmayı bildik' - Son Dakika

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