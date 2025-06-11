Osman Sungur'dan Gençlerbirliği'ne Güçlü Mesaj

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başkanı Osman Sungur, genel kurul öncesi kendisi ve kulüp hakkındaki iddialara tepki göstererek, "Ben ve yönetimim hakkında mesnetsizce yazılanlara ve dayanağı olmayan yorumlara asla aldırış etmeyin. Sizlerin gerçek bir Gençlerbirlikli başkanınız var." dedi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Sungur, "Süper lige çıkacağız dedim, çıktık. Fabrika ayarlarına döneceğiz dedim, döndük ve dönmeye de devam ediyoruz. Altyapımızı eski işlevsel haline getireceğiz, diye söz verdik altyapıda yarışmacı gruplarda elde ettiğimiz şampiyonluklar, gelecek için ve camiamız adına yeniden umut oldu. Tesislerimizi yeniledik ve Süper Lig seviyesine ulaştırabilmek için yenileme çalışmalarımız halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Olmamız gereken Süper Lig'deyiz çünkü biz Süper Lig takımıyız." diyen Sungur, şunları kaydetti.

"Biz bu ligin asi takımıyız ve büyük başarılar bizi bekliyor. Yeni sezonda Eryaman Stadı'nı dolduracak 25 bin taraftarımıza, ekranları başında bizleri yalnız bırakmayacağını düşündüğümüz Gençlerbirliği sevdalılarına ve Ankaralı futbolseverlere yapacağımız önemli transferlerle futbol şöleni sunmak istiyoruz. Bizler Ankara'ya ve bu şehrin asi takımı kırmızı karaya sevdalıyız. Aynı sevdayı yüreğinde taşıyan kardeşlerim de genel kurulda benimle birlikte yürümeye hazır. 102 yaşındaki büyük Gençlerbirliği, bu koca çınar, bizlerle daha da büyüyecektir."