Osmancık Belediyespor, Kadınlar 2. Ligi'nde Sivas Pars Akademi'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Osmancık Belediyespor, Kadınlar 2. Ligi'nde Sivas Pars Akademi'yi 3-0 mağlup etti

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Uzman Posta Kadınlar 2. Ligi 14. Grup 2. haftasında Akça Grup Osmancık Belediyespor, Buff Gym Sivas Pars Akademi'yi 3-0 yendi. Ev sahibi setleri 25-11, 25-11 ve 25-20 kazandı; karşılaşmayı Kaymakam Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tribünden izledi.

Uzman Posta Kadınlar 2. Ligi 14'üncü Grup'un 2. haftasında Akça Grup Osmancık Belediyespor, Buff Gym Sivas Pars Akademi'yi 3-0 mağlup etti.

Osmancık Ada Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, setleri 25-11, 25-11 ve 25-20 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Akça Grup Osmancık Belediyespor Başkanı Emrah Tüysüz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kaynak: AA
Ahmet GelgörMaç SonucuSivasSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Osmancık Belediyespor, Kadınlar 2. Ligi'nde Sivas Pars Akademi'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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