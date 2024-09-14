Osmancık\'ta Yağlı Güreşlerin Başpehlivanı Ünal Karaman

Spor

Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ünal Karaman kazandı.

Osmancık Belediyesince organize edilen güreşlere 32'si başpehlivan olmak üzere 700 güreşçi katıldı.

Güreşlerin finalinde Ünal Karaman ile Yalçın Öncü karşılaştı. Öncü'yü mağlup eden Karaman, başpehlivan oldu. Recep Kara ve Abdullah Güngör ise üçüncülüğü paylaştı.

Altı kişinin yarıştığı güreşlerin ağalık ihalesini ise 6 milyon 19 bin lirayla iş insanı Selman Erdoğan kazandı.

Dereceye giren pehlivanlara ödülleri, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından verildi.