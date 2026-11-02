Osmanelispor, evinde AS Akyazıspor'u 2-0 yenerek PGL'de haftayı 5. sırada bitirdi - Son Dakika
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Osmanelispor, evinde AS Akyazıspor'u 2-0 yenerek PGL'de haftayı 5. sırada bitirdi

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Osmanelispor, evinde AS Akyazıspor\'u 2-0 yenerek PGL\'de haftayı 5. sırada bitirdi
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PGL 6. Grup 3. hafta maçında Osmanelispor, evinde AS Akyazıspor'u 2-0 mağlup etti. Faruk Erdoğan 7. dakikada penaltıdan, Utkan Kapanca 72. dakikada fileleri havalandırdı; Osmanelispor 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 12 takımlı ligde haftayı 5. sırada tamamladı.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, evinde 3 puanı 2 golle aldı

PGL 6. Grup 3. hafta müsabakasında Osmanelispor, kendi dün evinde AS Akyazıspor'u konuk etti. Osmaneli İlçe Stadı'nda güzel bir havada oynanan maçın 7'inci dakikasında gelişen bir Osmanelispor atağında ceza saha içinde yerde kalan bir Osmanelisporlu futbolcu sonrası maçın orta hakemi Burcu Özdemir penaltı noktası gösterdi. Topun başına geçen Faruk Erdoğan topu filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, ilk yarı ev sahibinin1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına da taraftarın desteği ile atak bir futbolla başlayan Osmanelispor maçın 72'nci dakikasında Utkan Kapanca'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Osmanelispor ligde 2 beraberlik 1 galibiyet ile 12 takımlı ligde haftayım 5'inci sırada bitirdi.

Osmanelispor ligin ligin 4'üncü haftasında AVS Çaycumaspor'a konuk olacak.

Kaynak: İHA
Faruk ErdoğanSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Osmanelispor, evinde AS Akyazıspor'u 2-0 yenerek PGL'de haftayı 5. sırada bitirdi - Son Dakika
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