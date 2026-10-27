Osmanelispor, Mete Aktemur'un kurtarışlarıyla Alikayha Belediyespor'dan 1 puan aldı - Son Dakika
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Osmanelispor, Mete Aktemur'un kurtarışlarıyla Alikayha Belediyespor'dan 1 puan aldı

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Osmanelispor, Mete Aktemur\'un kurtarışlarıyla Alikayha Belediyespor\'dan 1 puan aldı
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PGL 6 Grup ikinci hafta maçında Osmanelispor, İzmit'te Alikayha Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı. Kaptan kaleci Mete Aktemur'un kurtarışlarıyla puanını 2'ye çıkaran Osmanelispor, ligin üçüncü haftasında AS Akyazıspor'u konuk edecek.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor kaptanı kaleci Mete Aktemur kurtarışlarıyla 1 puanın alınmasında etkili oldu.

PGL 6 Grup ikinci hafta müsabakasında Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Alikayha Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İzmit Nasut Kayalı Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi Alikayha Belediyespor ataklarına Osmanelispor kaptanı kalecisi Mete Aktemur adeta kalesinde devleşti. Bulunan karşılıklı ataklar ilk yarıda sonuçsuz kalınca takımlar soyunma odasına 0-0'ık skorla gitti. İkinci yarıda da Osmanelispor kaptanı kalecisi Mete Aktemur'u geçemeyen Alikayha Belediyesporlu futbolcular maç sonunda 1 puana razı oldu. Ligin ilk haftasında da kendi evinde Hendekspor ile 1-1 berabere kalan Osmanelispor, Alikayha Belediyespor karşısında berabere kalarak puanını 2'ye çıkardı. Maç sonunda sayısız kurtarış yapan Osmanelispor kaptanı kaleci Mete Aktemur'u takım arkadaşları tebrik etti.

Kırmızı-yeşilli takım ligin 3'üncü haftasında AS Akyazıspor'u konuk edecek.

Kaynak: İHA
KocaeliSporSon Dakika

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