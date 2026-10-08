Osmanelispor, PGL 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Osmaneli'de sürdürüyor - Son Dakika
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Osmanelispor, PGL 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Osmaneli'de sürdürüyor

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Osmanelispor, PGL 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Osmaneli\'de sürdürüyor
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Bilecik'in PGL 2026-2027 sezonunda temsil edeceği Osmanelispor, hazırlıklarını Osmaneli İlçe Stadı'nda Antrenör Hasan Kol öncülüğünde sürdürüyor. 17-18 Ekim 2026'da başlayacak PGL'de 6. Grup'ta yer alan ekip, transferlerle sezon öncesi adından söz ettirmişti.

Bilecik'in bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor'un hazırlarını sürdürüyor.

PGL 2026-2027 sezonu 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde başlayacak olurken, Osmanelispor sezon öncesinde hazırlarını sürdürüyor. Günü Osmaneli İlçe Stadı'nda Antrenör Hasan Kol öncülüğünde yapılan antrenmanlar futbolcuların neşesi gözlerden kaçmadı. Düzce temsilcisi Gölyaka Spor, Kocaeli takımları Alikahya Belediye Spor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor Kulübü, Karamürsel Spor, Çayırova Spor, Sakarya ekipleri As Akyazıspor, Hendek Spor, Sapanca Spor Kulübü ve Zonguldak temsilcileri AVS Çaycuma Spor Kulübü, Devrek Belediyespor, Kozlu Belediyespor yer aldığı PGL 6. Grupta yer alan kırımızı-yeşilli ekip yaptığı transferlerle sezon öncesi adından söz ettirmişti.

Kaynak: İHA
OsmaneliBilecikSporSon Dakika

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