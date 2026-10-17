Osmanelispor, PGL\'de Hendekspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı

- Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olacak Osmanelispor yarın oynayacağı ligin ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osmaneli İlçe Stadı'nda yarın saat 14.00'te ligin ilk maçında Hendekspor'u konuk edecek Osmanelispor maçın hazıklarını tamamladı. Antrenör Hasan Kol eşliğinde günü ter idmanıyla tamamlayan kırmızı-yeşillilerde hedef 3 puan. Son antrenmanda takımda morallerin ve keyiflerin yerinde görüldü. Ligin ilk maçına büyük bir özveri ile hazırlanan takımın taraftar grubu Balaban Meydan'ın yarın tribünleri doldurması bekleniyor.