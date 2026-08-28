Osmanelispor PGL İçin Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Osmanelispor PGL İçin Kadrosunu Güçlendirdi

Osmanelispor PGL İçin Kadrosunu Güçlendirdi
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Bilecik'i PGL'de temsil edecek Osmanelispor, Bodrumspor ve Sakaryaspor'dan transferler dahil 8 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Başkan Okumuş, hedeflerinin il ve ilçeyi iyi temsil etmek olduğunu söyledi.

Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor kadrosuna Bodrumspor ve Sakaryaspor'dan yaptığı 1'er transferle futbolcularla güçlendirdi.

2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig yeni adıyla PGL yükselen Osmanelispor, kadrosuna 8 yeni futbolcu transfer etti. Bunlardan göze çarpanlar Bodrum F.K.'dan genç yetenek Demirhan Kolat ve Sakaryaspor'dan Mehmet Olçay oldu.

"Hedefimiz PGL'de güzel ilçemizi, ilimizi iyi bir şekilde temsil etmek"

Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, yapılan transferlerin Osmanelispor'a hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Bu sezon PGL'de mücadele edeceğiz. Sezon öncesi ilk olarak kendi evlatlarımızla bir anlaşma sağladık. Sonrasına takıma Bodrum F.K.'dan forvet bölgesine genç yetenek Demirhan Kolat ve orta saha oyuncusu Mehmet Olçay transfer ettik. Ardından Oğulcan Barut, Mertcan Yılmaz, İlyas Antekin, Alper Mısır, futbol kariyerinde Sakaryaspor formasıyla profesyonelliğe adım atan ve Bingölspor ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan Ruhi Yıldız, 'Demir Adam' lakaplı Emre Çınar ile yolumuza devam ediyoruz. Takımıza genç yeteneklerin yanı sıra bir kaç tecrübeli takviyeler yaparak güzel bir takım oluşturduk. Hedefimiz PGL'de güzel ilçemizi, ilimizi iyi bir şekilde temsil etmek" dedi.

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmanelispor PGL İçin Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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