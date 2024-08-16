Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Kursu Tamamlandı

Spor

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarının yüzme kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın elinden aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ilçede yaşayan çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak adına düzenlediği yaz spor okullarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Fatih, Karaman, Soğanlı ve Demirtaş yüzme havuzlarında 6 -16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yaz spor okulları yüzme kurslarının dördüncü dönemine bin 182 öğrenci katıldı. Dört dönemin sonunda ise toplam 6 bin 78 öğrenci yüzme kurslarından faydalandı. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10: 00-17: 00 saatleri arasında düzenlenen kurslarda öğrencilere alanında uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi verildi. Yüzme kurslarına katılan öğrenciler hem yüzme öğrenirken hem de spor yapma alışkanlığı kazandı.

Soğanlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen sertifika törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve çocukları sertifika alan aileler katıldı.

Küçük yaşlarda spor yapmanın önemine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Yüzme en önemli sporlardan bir tanesi. Kursları başarıyla bitiren tüm çocuklarımızı tek tek tebrik ediyorum. Bu kurslarda emeği geçen yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve ailelerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Sertifikalarını alan öğrenciler yüzme kursları ile spor yapmalarına imkan sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek spordan kopmayacaklarının sözünü verdi. - BURSA