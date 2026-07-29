Osmangazi Belediyespor’da Atlı Sporlar Branşı Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi Belediyespor’da Atlı Sporlar Branşı Kuruldu

Osmangazi Belediyespor’da Atlı Sporlar Branşı Kuruldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Belediyespor iş birliğiyle hayata geçirilen Armutköy Atlı Spor Tesisi, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Belediye spor iş birliğiyle hayata geçirilen Armutköy Atlı Spor Tesisi, kapılarını ziyaretçilere açtı. Modern yapısıyla dikkat çeken tesis, her yaştan binicilik tutkununa hizmet verirken, ailelere de keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal bir yaşam alanı sunuyor. Tesis aynı zamanda Osmangazi Belediyespor'un yeni branşı atlı sporlara da ev sahipliği yapacak.

Osmangazi'de sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla farklı branşlara destek veren Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediyespor, Armutköy Atlı Spor Tesisi'ni vatandaşların hizmetine sundu. Haftanın 7 günü 09.00-22.00 saatleri arasında açık olan tesiste, çocuklar ve yetişkinler uzman eğitmenler eşliğinde binicilik eğitimi alabiliyor. Tesiste yer alan at yarışı pistiyle ziyaretçiler güvenli ve keyifli bir at biniciliği deneyimi kazanırken, yeni başlayanlar da eğitmenler eşliğinde at binmenin heyecanını yaşıyor. At biniciliğinin yanı sıra ziyaretçiler, tesis bünyesindeki kafeteryada vakit geçirerek doğal ortamın tadını çıkarabiliyor.

Bu kapsamda kapılarını aralayan Armutköy Atlı Spor Tesisi'nin açılış programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, belediye meclis üyeleri, Armutköy Mahalle Muhtarı Zeki Yardımcı, Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşlerin yaz okullarında eğitim gören öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

"Bu Tesisin Hayata Geçirilmesinde Büyük Bir Emek ve Özveri Var"

Armutköy Atlı Spor Tesisi'nin ilçeye değer katacağını belirten Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın destekleriyle, Bursa'nın kalbi Osmangazi'yi sporun da kalbi haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefimizin önemli adımlarından biri olan Armutköy Atlı Spor Tesisi'ni vatandaşlarımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesisin hayata geçirilmesinde büyük bir emek ve özveri var. Osmangazi Belediyespor olarak faaliyet gösterdiğimiz 22 spor branşına bir yenisini daha ekleyerek atlı sporlar branşını da kurduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği bu güzel tesisi ilçemize kazandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Tesisin İlk Konukları Kreş Öğrencileri Oldu

Açılış programının ardından Armutköy Atlı Spor Tesisi'nin ilk konukları Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşlerin yaz okullarında eğitim gören öğrenciler oldu. Gün boyunca tesiste kurulan oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, ata binme deneyimi yaşayarak keyif dolu bir vakit geçirdi. Gün boyunca çeşitli aktivitelerde yer alan çocuklar, burada at binmenin kendileri için çok eğlenceli olduğunu belirterek, eğlence dolu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazi Belediyespor’da Atlı Sporlar Branşı Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Giresun’da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı Giresun'da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı
Bingöl’de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı

13:59
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü
Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:53
“Bilgime başvurulacak“ demişti Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
"Bilgime başvurulacak" demişti! Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
11:45
Muğla’da orman yangını Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 14:17:49. #7.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyespor’da Atlı Sporlar Branşı Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.