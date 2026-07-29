Osmangazi Belediyespor’da Atlı Sporlar Branşı Kuruldu

Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Belediye spor iş birliğiyle hayata geçirilen Armutköy Atlı Spor Tesisi, kapılarını ziyaretçilere açtı. Modern yapısıyla dikkat çeken tesis, her yaştan binicilik tutkununa hizmet verirken, ailelere de keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal bir yaşam alanı sunuyor. Tesis aynı zamanda Osmangazi Belediyespor'un yeni branşı atlı sporlara da ev sahipliği yapacak.

Osmangazi'de sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla farklı branşlara destek veren Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediyespor, Armutköy Atlı Spor Tesisi'ni vatandaşların hizmetine sundu. Haftanın 7 günü 09.00-22.00 saatleri arasında açık olan tesiste, çocuklar ve yetişkinler uzman eğitmenler eşliğinde binicilik eğitimi alabiliyor. Tesiste yer alan at yarışı pistiyle ziyaretçiler güvenli ve keyifli bir at biniciliği deneyimi kazanırken, yeni başlayanlar da eğitmenler eşliğinde at binmenin heyecanını yaşıyor. At biniciliğinin yanı sıra ziyaretçiler, tesis bünyesindeki kafeteryada vakit geçirerek doğal ortamın tadını çıkarabiliyor.

Bu kapsamda kapılarını aralayan Armutköy Atlı Spor Tesisi'nin açılış programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, belediye meclis üyeleri, Armutköy Mahalle Muhtarı Zeki Yardımcı, Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşlerin yaz okullarında eğitim gören öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

"Bu Tesisin Hayata Geçirilmesinde Büyük Bir Emek ve Özveri Var"

Armutköy Atlı Spor Tesisi'nin ilçeye değer katacağını belirten Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın destekleriyle, Bursa'nın kalbi Osmangazi'yi sporun da kalbi haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefimizin önemli adımlarından biri olan Armutköy Atlı Spor Tesisi'ni vatandaşlarımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesisin hayata geçirilmesinde büyük bir emek ve özveri var. Osmangazi Belediyespor olarak faaliyet gösterdiğimiz 22 spor branşına bir yenisini daha ekleyerek atlı sporlar branşını da kurduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği bu güzel tesisi ilçemize kazandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Tesisin İlk Konukları Kreş Öğrencileri Oldu

Açılış programının ardından Armutköy Atlı Spor Tesisi'nin ilk konukları Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşlerin yaz okullarında eğitim gören öğrenciler oldu. Gün boyunca tesiste kurulan oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, ata binme deneyimi yaşayarak keyif dolu bir vakit geçirdi. Gün boyunca çeşitli aktivitelerde yer alan çocuklar, burada at binmenin kendileri için çok eğlenceli olduğunu belirterek, eğlence dolu bir gün geçirdiklerini söyledi.