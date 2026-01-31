Osmangazi Belediyespor'dan rahat galibiyet - Son Dakika
Osmangazi Belediyespor'dan rahat galibiyet

31.01.2026 19:06  Güncelleme: 19:09
Osmangazi Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 1954 Adanaspor'u 3-0 mağlup ederek play-off iddiasını sürdürdü. Takım, 10. galibiyetini elde etti ve gelecek maçlar için büyük bir motivasyon sağladı.

Osmangazi Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde karşılaştığı 1954 Adanaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Osmangazi Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda 1954 Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk sayısından itibaren, oyuna hükmeden Osmangazi Belediyespor, ilk seti 25-5, ikinci seti 25-4 ve üçüncü seti de 25-5'lik skorla kazandı. Bu sonucun ardından ligdeki 10. galibiyetini elde eden Osmangazi Belediyespor, play-off iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından sporcuları ve teknik ekibi kutlayan Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek "Play-Off yolunda ilerliyoruz. Bu galibiyette emeği geçen teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Galibiyet serimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Güzel voleybol izletmek istiyoruz"

İki hafta arka arkaya deplasman maçının ardından 1954 Adanaspor ile sahalarında oynadıklarını ve rakibe saygı duyduklarını belirten Osmangazi Belediyespor Başantrenörü Güner Karakaya ise, "Adanaspor'a çocuklara saygı duyuyoruz. İlk yarı oynadığımız takım gibi değildi ama bizim de yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Sungurlu Belediyespor'u ağırlayacağız, bu maça çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel voleybol izletmek istiyoruz. Her maça galibiyet hedefiyle çıkıyoruz. İkinci yarı mücadelemizi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu sene ligi tanıyoruz ama play-off'a kalıp turu geçmek istiyoruz. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Adanaspor, Osmangazi, Voleybol, Spor, Son Dakika

