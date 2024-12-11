Osmangazi Belediyespor Sporcuları Büyük Başarılarla Döndü - Son Dakika
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Osmangazi Belediyespor Sporcuları Büyük Başarılarla Döndü

Osmangazi Belediyespor Sporcuları Büyük Başarılarla Döndü

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Havalı Silahlar ve Taekwondo branşı sporcuları, Türkiye şampiyonası ve uluslararası turnuvalardan dereceyle döndü. Belediye Başkanı Erkan Aydın, başarılı sporcuları makamında tebrik etti.

11.12.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Düzenlenen Türkiye şampiyonası ve uluslararası turnuvalarda Türkiye rekoru ve birincilik ve 3'üncülükle dönen Osmangazi Belediyespor Atıcılık Havalı Silahlar ve Taekwondo branşı sporcularını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, makamında ağırladı.

Katıldıkları her müsabakadan büyük başarılarla dönen Osmangazi Belediyespor sporcuları Bursa'ya yeni şampiyonluklarla döndü. Şampiyon sporcular kupa ve madalyalarıyla Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 2024 yılında Sakarya ve Mersin'de düzenlediği Türkiye Şampiyonasına katılan Osmangazi Belediyespor Atıcılık Havalı Silahlar Branşı Sporcusu Irmak Özkaranlık, katıldığı 4 şampiyonanın birinde 2'inci üçünde 1. oldu. Sporcular, Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ise Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Osmangazi Belediyespor Atıcılık Havalı Silahlar Branşı Sporcusu Furkan Yılmaz ise Sakarya'da düzenlenen grup yarışmalarında birincilik elde etti. Osmangazi Belediyespor Taekwondo Branşı Sporcusu Şevval Melek Kambur ise 56 ülkeden 1000 sporcunun katıldığı Avrupa'nın en büyük açık ve olimpiyatlara puan veren Bosna Hersek Open Turnuvası'nda üçüncü olmayı başardı. Avrupa'da derece yapan sporcunun hedefi 2028 Los Angeles olimpiyatlarına katılmak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'ya büyük başarılarla dönen sporcuları, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan ve antrenörleriyle birlikte makamında ağırlayıp tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Osmangazi Belediyespor Sporcuları Büyük Başarılarla Döndü - Son Dakika

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