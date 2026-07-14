Milli judocular Avrupa Kupası'nda madalya gururu yaşattı - Son Dakika
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Milli judocular Avrupa Kupası'nda madalya gururu yaşattı

Milli judocular Avrupa Kupası\'nda madalya gururu yaşattı
14.07.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
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Osmangazi Belediyespor altyapısından yetişen milli judocular, Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Osmangazi Belediyespor altyapısından yetişen milli judocular, Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak hem Türkiye'yi, hem de kulüplerini uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Türk sporuna kazandırdığı başarılı sporcularla uluslararası organizasyonlarda adından söz ettiren Osmangazi Belediyespor Kulübü, Avrupa Judo Birliği (EJU) 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Avrupa Kupası'na damga vurdu. Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası'nda ay-yıldızlı forma ile tatamiye çıkan kulübün altyapısından yetişen 6 judocu, elde ettiği başarılarla göz doldurdu. 15 ülkeden 495 sporcunun katıldığı prestijli turnuvada Türkiye'yi ve Osmangazi Belediyespor'u temsil eden sporcular, podyum sevinci yaşayarak gururlandırdı.

Beren Çelik altın madalyanın sahibi

36 kilogramda mücadele eden Beren Çelik, turnuva boyunca rakiplerine üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Teknik kapasitesi, çevikliği ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken genç sporcu, çıktığı karşılaşmalarda sergilediği etkili performansla kürsünün en üst basamağına çıkarak, hem milli takıma hem de Osmangazi Belediyespor'a büyük gurur yaşattı.

Milli Takıma büyük katkı sağladılar

44 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Melek Saraç, başarılı maçlar sonunda finale yükseldi. Final müsabakasında da son ana kadar mücadelesini bırakmayan genç judocu, gümüş madalya kazanarak Avrupa Kupası'nı ikinci sırada tamamladı. 52 kilogramda mücadele eden Ecrin Naz Şentürk ile 57 kilogramda yarışan Duru Şimşek ise bronz madalyaya uzandı. Zorlu rakiplerle karşı karşıya gelen iki sporcu, gösterdikleri azim, disiplin ve kararlı mücadeleyle kürsüye çıkmayı başararak Türkiye'nin madalya hanesine önemli katkı sağladı.

Osmangazi Belediyespor'un deneyimli antrenörlerinden Tuğba Zehir ise organizasyonda Kadınlar Judo Milli Takımı Antrenörü olarak görev yaptı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen güçlü rakipler karşısında önemli tecrübe kazanan genç judocular, gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılara imza atacaklarının sinyallerini verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Kocaeli, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocular Avrupa Kupası'nda madalya gururu yaşattı - Son Dakika

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