Osmangazi'de basketbol coşkusu - Son Dakika
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Osmangazi'de basketbol coşkusu

21.05.2022 16:48
Osmangazi'de basketbol coşkusu

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik Haftası sebebiyle düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Başkan Mustafa Dündar da gençlerle birlikte basketbol oynadı.

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik Haftası sebebiyle düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Başkan Mustafa Dündar da gençlerle birlikte basketbol oynadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dahilinde Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15-21 yaş arası sporcular arasında 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin park alanında gerçekleşen turnuvaya, 51 erkek, 12 kız takım olmak üzere toplam 350 sporcu katıldı.

Eleme müsabakalarıyla başlayan turnuvayı izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da kollarını sıvayıp, gençlerin basketbol heyecanına ortak oldu. Gençlerin tezahüratları eşliğinde atış yapan Başkan Dündar, atışları sayıya çevirince sahada büyük coşku yaşandı.

Gençlik Haftası'nı Osmangazi'de büyük bir coşku ile kutladıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3x3 Basketbol Turnuvası'nın da heyecan içinde geçtiğini belirtti. Osmangazi Belediyesi olarak gençlere yönelik birçok yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Dündar, "Birçok mahallemize halı saha, basketbol sahası, yüzme havuzları ve spor salonları kazandırarak gençliğimizin hizmetine sunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte 10 farklı mahallede, 10 basketbol sahası yaptık. Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz sokak basketbolu turnuvalarını daha da genişleteceğiz. Sokaklarımızdaki basketbol potalarının sayısını arttıracağız. Gençlerimizin spor yapabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Final müsabakalarıyla sona erecek turnuva sonunda birinci olan takıma 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin lira ödül verilecek. - BURSA

Osmangazi'de basketbol coşkusu
Osmangazi'de basketbol coşkusu
Osmangazi'de basketbol coşkusu
Osmangazi'de basketbol coşkusu
Osmangazi'de basketbol coşkusu

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3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi
Kaynak: İHA

Mustafa Dündar, Osmangazi, basketbol, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazi'de basketbol coşkusu - Son Dakika


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