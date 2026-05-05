Osmangazi'de çocuklar sahada buluştu
Osmangazi'de çocuklar sahada buluştu

05.05.2026 14:13  Güncelleme: 14:14
Çocukları erken yaşta sporla buluşturarak, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan Osmangazi Belediyesi, 'Minik Timsahlar Futbol Şenliği' ile geleceğin yetenekli sporcularının yetişmesine güçlü bir zemin hazırlıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin çocukları sporla buluşturmak, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve erken yaşta spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği 'Minik Timsahlar Futbol Şenliği', bu yıl da büyük bir coşku ve yoğun katılımla devam ediyor. 2016-2017 doğumlu öğrencilerden oluşan organizasyona toplam 67 okuldan 804 öğrenci katılım sağlarken, etkinlik daha ilk gününden itibaren hem öğrenciler, hem de veliler tarafından büyük ilgi gördü.

Yeni yetenekler keşfediliyor

Minik sporcuların sahada sergilediği mücadele, azim ve takım ruhu izleyenlerden tam not alırken, çocukların sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerine de önemli katkılar sunuyor. Çocuklar şenlik sayesinde paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi, rekabetin yanı sıra dostluk ve fair-play anlayışını deneyimleyerek öğreniyor. Minik Timsahlar Futbol Şenliği aynı zamanda geleceğin yetenekli sporcularının keşfedilmesine ortam sağlıyor. Küçük yaşta futbol ile tanışan ve kendilerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar, ilerleyen yıllarda profesyonel spor hayatına adım atabilecek potansiyel isimler olarak dikkat çekiyor.

Renkli görüntülere sahne olan turnuva süresince toplam 100 maç oynanacak. Büyük bir heyecan içerisinde devam eden şenliğin finali ve ödül töreni ise 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Final programında minik sporcuların yaşayacağı mutluluk ve gurur, organizasyonun amacına ulaştığının en somut göstergesi olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
