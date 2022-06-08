Osmangazi'nin şampiyonları bir arada - Son Dakika
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Osmangazi'nin şampiyonları bir arada

08.06.2022 11:18
Osmangazi'nin şampiyonları bir arada

Osmangazi Belediyesi, katıldıkları ulusal ve uluslararası spor ve sanat müsabakalarında Bursa'yı ve ülkemizi temsil eden başarılı sanatçı ve sporcu ile öğretmenlerini, düzenlediği kahvaltı programında bir araya getirdi.

Osmangazi Belediyesi, katıldıkları ulusal ve uluslararası spor ve sanat müsabakalarında Bursa'yı ve ülkemizi temsil eden başarılı sanatçı ve sporcu ile öğretmenlerini, düzenlediği kahvaltı programında bir araya getirdi. Başkan Mustafa Dündar, "Klasik belediyecilik hizmetleri dışında nereye bakarsak bakalım spor, kültür, sanat ve edebiyat gibi pek çok farklı branşta Osmangazi Belediyesi'nin imzasını görüyoruz. Gençlerimiz, kendilerine yatırım yapıldığında neleri başarabileceklerini bizlere göstermiş oldu" diye konuştu.

Osmangazi'nin başarı tablosu

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte spor ve sanatta başarılı olmuş sporcular için düzenlenen kahvaltı programına, farklı spor ve sanat branşlarında ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ederek derece elde etmiş 230 sanatçı, sporcu ve antrenörleri ile okul yöneticileri katıldı. Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Zakir Öztaş, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları ve sporcuların katıldığı kahvaltıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bugünkü tablo birlikte çalışıp üretmenin sonucu ortaya çıkan bir başarı tablosudur" dedi.

Çalışan ve üreten şehir Bursa'nın elde ettiği başarılarda Osmangazi'nin de büyük katkısının olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Bunu sanayide, ticarette, turizmde ve okullarımızın elde ettiği başarılarda da görüyoruz. Bizler de bu bilinçle çalışıyoruz. Klasik belediyecilik hizmetleri dışında sporda, kültürde, sanatta, edebiyatta, dolayısıyla nereye bakarsak bakalım, Osmangazi Belediyesi'nin imzasını görürsünüz" diye konuştu.

Modern tesislerde yeni rekorlar

Osmangazi'de 250'nin üzerinde okul bulunduğunu, belediye olarak bu okulların tamamına katkı sağladıklarını söyleyen Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak 69 spor tesisine sahip bir belediyeyiz. Osmangazi Belediyespor bünyesinde Judo, Karate, Hentbol, Basketbol, Yüzme, Badminton, Bisiklet gibi 34 farklı branşta 198 milli sporcu yetiştirdik. Bunların arasında bir olimpiyat şampiyonu, 3 Dünya, 76 Avrupa 73 Balkan ve 570 Türkiye şampiyonu olmak üzere toplam 723 şampiyon sporcu yetiştirdik. Türkiye'nin en büyük atletizm salonunu Osmangazi'de inşa ettik. Emir Vatansever gibi şampiyon sporcularımızın yetiştiği Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi tenisin merkezi oldu. Atıcılık Trap, Kay Kay tesisi, yüzme havuzlarımız, basketbol ve futbol sahalarımız, kısaca 7'den 77'ye herkesin spor yapabileceği pek çok tesisimiz var. Osmangazi'nin 10 farklı noktasına basket sahaları yaptık. Bu konuda da çok fazla talep alıyoruz. Basket sahalarının sayısını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Osmangazi'deki 69 amatör spor kulübünün tamamına malzeme ve tesis desteği verdiklerini de belirten Dündar, "Bu başarıların artarak sürmesi temennisi ile tüm sporcu kardeşlerimi ve öğretmenlerini yürekten kutluyor, her birini ayrı ayrı alkışlıyorum" diye konuştu.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de yaptığı konuşmada, eğitime, spor ve sanata desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Başkan Dündar, başarılı sporcuların masalarını ziyaret edip sohbet ettikten sonra, yüzme, kickboks, modern dans ve piyano gibi farklı spor ve sanat dallarında dünya birincisi olan öğrenci ve eğitmenlere çeşitli hediyeler vererek tek tek kutladı. - BURSA

Osmangazi'nin şampiyonları bir arada
Osmangazi'nin şampiyonları bir arada
Osmangazi'nin şampiyonları bir arada
Osmangazi'nin şampiyonları bir arada
Osmangazi'nin şampiyonları bir arada
Osmangazi'nin şampiyonları bir arada
Osmangazi'nin şampiyonları bir arada
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmangazi'nin şampiyonları bir arada - Son Dakika

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