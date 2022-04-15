Osmangazi tarihi koşuya hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazi tarihi koşuya hazır

15.04.2022 13:07
Osmangazi tarihi koşuya hazır

Osmangazi Belediyesi tarafından 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri' çerçevesinde bu yıl 15'ncisi düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Osmangazi Belediyesi tarafından 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri' çerçevesinde bu yıl 15'ncisi düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 15. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, kıyasıya mücadelelere sahne olacak. 17 Nisan Pazar günü gerçekleşecek koşuya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moldova, Bosna Hersek ve Fas gibi ülkelerden yaklaşık bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Yarı Maraton'da genel klasman ile yaş grupları kategorilerinde boy gösterecek üst düzey sporcular; Tophane Saltanat Kapı'dan saat 10.00'da başlayıp Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere, Irgandı Köprüsü, Kayhan, Kapalı Çarşı ile Kavaklı Caddesi'nin ardından Pınarbaşı Meydanı'nda sona erecek 15 kilometrelik parkuru tamamlamak için koşacak. Ayrıca sporcular, Bursa'nın tarihi güzelliklerini tanıyabilme imkanı da bulacak. - BURSA

Osmangazi tarihi koşuya hazır

YORUMLAR
500
TÜRKSOY'dan Dündar'a Onur Madalyası TÜRKSOY'dan Dündar'a Onur Madalyası Maratonİzmir'de 3. start heyecanı Maratonİzmir'de 3. start heyecanı

Osmangazi, Bursa, Pazar, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmangazi tarihi koşuya hazır - Son Dakika


Son Dakika
13:07 Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında çok konuşulacak iddia: Kuaförden ücretini ödemeden kaçtı
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:15:19. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi tarihi koşuya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement