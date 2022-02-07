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Osmangazili judocu Sakarya'yı salladı - Son Dakika

Osmangazili judocu Sakarya'yı salladı

07.02.2022 14:27
Osmangazili judocu Sakarya'yı salladı

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Onuralp Öztürk, Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda göz doldurdu.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Onuralp Öztürk, Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda göz doldurdu.

Sakarya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 906 sporcunun tatamiye çıktığı turnuvaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocusu damga vurdu. 73 kilogramda rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Onuralp Öztürk, final karşılaşmasında ikincilik kürsüsüne oturdu.

Büyük mutluluk yaşayan genç sporcu Milli Takım kamplarına katılmaya hak kazandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarılı sporcu ve antrenörünü yürekten tebrik etti. - BURSA

Osmangazili judocu Sakarya'yı salladı

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Osmangazi, Sakarya, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmangazili judocu Sakarya'yı salladı - Son Dakika Spor


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