Osmangazili sultanlardan önemli galibiyet - Son Dakika
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Osmangazili sultanlardan önemli galibiyet

29.04.2022 12:48
Osmangazili sultanlardan önemli galibiyet

Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı sporcuları, Yıldız Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı sporcuları, Yıldız Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı, altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla önemli bir başarıya imza attı. Bursa'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda ter döken sporcular, Bosch Spor Kulübü ile oynadıkları karşılaşmada tüm gücünü ortaya koyarak 28-20'lik skorla üstünlük sağladı.

Osmangazili sultanlar, Mudanya Dinç Spor maçında rakibinin son dakikada üst üste attığı sayılara engel olamayarak müsabakayı 33-31'lik mağlubiyetle tamamladı. Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı, aldığı bu sonuçla şampiyonayı ikincilikle tamamladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, turnuvada ikincilik başarısı elde ederek Adana'da gerçekleşecek Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen hentbol akademinin gençleri ve antrenörlerini tebrik etti. - BURSA

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Osmangazi, Hentbol, Bosch, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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