Osmaniye'de Atletizm Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Osmaniye'de Atletizm Müsabakaları Tamamlandı

Osmaniye\'de Atletizm Müsabakaları Tamamlandı

Osmaniye'de 250 sporcunun katılımıyla Okul Sporları Atletizm Müsabakaları sona erdi.

06.03.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 250 sporcunun katıldığı Okul Sporları Atletizm Müsabakaları sona erdi.

Osmaniye Atletizm Pisti'nde Küçükler ve yıldızlar kategorilerinde, gerçekleştirilen yarışmalara toplam 250 sporcu katıldı. Küçükler kategorisinde kadınlar ve erkekler; 60 metre, 800 metre, 1000 metre, fırlatma topu ve uzun atlama branşlarında mücadele etti. Yıldız erkekler ve kadınlar kategorisinde ise 60 metre, 200 metre, 800 metre, 1500 metre koşu, 100 metre engelli koşu, yüksek atlama, uzun atlama, cirit atma, gülle atma ve 5x80 bayrak yarışı gibi birçok farklı branşta kıyasıya mücadele yaşandı. Dereceye giren sporculara ve takım olarak ödül kazanan okullara madalya ve kupaları; Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş ve öğrencilerin beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Atletizme olan ilginin her geçen yıl artmasıyla birlikte, Osmaniye'de sporun gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonların devam edeceği belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Atletizm, osmaniye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osmaniye'de Atletizm Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:53:16. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Atletizm Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.