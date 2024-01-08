Osmaniye\'de düzenlenen dart turnuvasında şampiyonlar belli oldu

15:47 • •
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dart turnuvası yapıldı.
Bocce, Bovling ve Dart İl Temsilciliğince Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva 270 sporcu katıldı.
Sporcular, en iyi atışı yapabilmek için kıyasıya yarıştı.
Değerlendirmenin sonunda erkeklerde Onur Dönen, kadınlarda da Buse Sena Çil birinci oldu.
Dereceye giren katılımcılara kupa ve madalya verildi.
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