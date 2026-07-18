Osmaniye\'de Engelli Bireylere Spor Desteği

Osmaniye'de engelli bireyleri sporla hayata bağlayan 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Yeni sezona umutla başlayan ekip, genç yetenekleri de kazanarak hem ligde başarı hedefliyor hem de engelli bireylerin hayatına sporla dokunmayı sürdürüyor.

Osmaniye Kapalı Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi C Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı. Takım, 8 ile 10 yaş arasındaki 3 genç sporcuyu da bünyesine katarak yalnızca yeni bir sezonun değil, yeni umutların da başlangıcını yaptı. Daha önce altyapısından milli takıma sporcular kazandıran kulüp, bu çocukları hem topluma kazandırmayı hem de geleceğin ay-yıldızlı sporcuları olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Parkeye ilk kez çıkan genç sporcular ise takımın tecrübeli ağabeylerinden destek alarak hem basketbolu öğreniyor hem de takım ruhunu yaşayarak geleceğe hazırlanıyor. Transfer yapmadan mücadele ettiği geçen sezonun ardından altyapıya ağırlık veren Osmaniye takımı, genç sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra öz güven kazanmaları ve sosyal hayata daha aktif katılmaları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Küçük yaş grubu öğrencilerine basketbolu sevdirmek için çalışmalara erken başladıklarına söyleyen Antrenör İsmail Demirtaş, "Yaklaşık 14 yıldır Osmaniye'de bedensel engelli basketbol takımını çalıştırıyorum. Takımımız şu anda Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele ediyor. Bu sezon transfer yapamadığımız için tamamen kendi genç oyuncularımızla yolumuza devam ettik. Buna rağmen ligi bizim açımızdan iyi bir noktada tamamladık. Transfer yapamamamıza rağmen sporcularımızın gösterdiği performanstan memnunuz. Şimdi ise çalışmalarımızı özellikle küçük yaş grubundaki sporcularla sürdürüyoruz. Amacımız onlara basketbolu sevdirmek ve engelli bireyleri evlerinden çıkararak topluma kazandırmak. Spor sayesinde onların da birçok şeyi başarabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Aramıza yeni katılan ve oldukça yetenekli sporcularımız var. Özellikle Mustafa'nın önemli bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte onu da milli takıma kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Meliha Şüheda Sakallı: "En büyük hedefim ay-yıldızlı formayı giymek"

Yetenek taramasıyla basketbola başladığını söyleyen 10 yaşındaki Meliha Şüheda Sakallı, "Yaklaşık 3 yıl önce burada basketbol oynamaya başladım. İlk olarak ilkokul 3. sınıfta düzenlenen yetenek taraması sayesinde buraya geldim ve İsmail hocamla tanıştım. O günden bu yana basketbol oynamaya devam ediyorum. En büyük hedefim ay-yıldızlı formayı giyerek milli takımda ülkemi temsil etmek ve adımı bu branşta tarihe yazdırmak" diye konuştu.

Basketbolcu olmak istediğini söyleyen 8 yaşındaki Mustafa Cihad Sakallı, "Basketbolu gerçekten çok seviyorum. Küçüklüğümden beri basketbolcu olmayı hayal ediyordum. İlk zamanlarda biraz zorlandım ancak zamanla kendimi geliştirdim ve bugün daha iyi bir seviyeye geldim" şeklinde konuştu.

Kahraman Selli: "35 yıllık tecrübe, geleceğin sporcularına rehber oluyor"

Genç sporcuları, spora kazandırmak ve Osmaniye adına başarılı sporcular yetiştirmek için özveriyle çalıştıklarını aktaran Kaptan Kahraman Selli, "Şu anda sezonu tamamladık ve tatildeyiz. Ancak yeni keşfettiğimiz genç sporcularımızla çalışmalarımız sürüyor. Onları spora kazandırmak ve Osmaniye adına başarılı sporcular yetiştirmek için özveriyle çalışıyoruz. Aynı zamanda spor yaparak kendi sağlığımızı da korumaya çalışıyoruz. Yaklaşık 35 yıldır sporun içindeyim ve takım kaptanlığı görevini yürütüyorum. Geçtiğimiz sezon ligi üçüncü sırada tamamladık. Bu yıl eksiklerimizi tamamlayarak yeni oyuncularımızı yetiştirmeyi ve Osmaniye'yi daha başarılı noktalara taşımayı hedefliyoruz. Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü rehber edinerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu anlayışla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. - OSMANİYE