Osmaniye\'de Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi Osmaniye'de de büyük coşkuyla kutlandı.

Maçın son düdüğüyle birlikte Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar cadde ve sokaklara akın etti. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kornalar eşliğinde şehir turu atarak şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla Adnan Menderes Caddesi'nde ve kent merkezindeki işlek noktalarda toplanan taraftarlar, marşlar söyleyip meşaleler yaktı. Kutlamalar sırasında renkli görüntüler oluşurken, bazı taraftarların araçların üzerine çıkarak tezahürat yaptığı görüldü.

Emniyet ekipleri ise kutlamaların yoğun yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı - OSMANİYE