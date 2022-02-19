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Osmaniye'de okul sporları voleybol yarı final müsabakaları başladı - Son Dakika

Osmaniye'de okul sporları voleybol yarı final müsabakaları başladı

19.02.2022 10:27
Osmaniye'de okul sporları voleybol yarı final müsabakaları başladı

Osmaniye'de 10 ilden 18 takım, 192 sporcunun katılımıyla okul sporları yıldız kız ve erkek voleybol yarı final müsabakaları başladı.

Osmaniye'de 10 ilden 18 takım, 192 sporcunun katılımıyla okul sporları yıldız kız ve erkek voleybol yarı final müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, "Okul Sporları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı" faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkek Voleybol yarı final müsabakaları Osmaniye'nin ev sahipliğinde start aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalarda kız ve erkeklerden 8'er olmak üzere 16 takımın mücadele ettiği bildirildi. Antalya, Gaziantep, Hatay, Mardin, Mersin, İzmir, Adıyaman, Şırnak, İstanbul ve Niğde'den toplam 192 sporcunun katılım sağladığı müsabakalar, Tosyalı Spor Salonunda ve Merkez Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Pazar günü sona erecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımların Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacağı aktarıldı.

Sporcu ve antrenörlere başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi, gelişmesi, özgüvenli olması ve derslerindeki başarısı için spor yapmalarını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Bu tarz Müsabakalara ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz emeği geçenlere tüm personelimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar dilerim" diye konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye'de okul sporları voleybol yarı final müsabakaları başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmaniye'de okul sporları voleybol yarı final müsabakaları başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Osmaniye'de okul sporları voleybol yarı final müsabakaları başladı - Son Dakika
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