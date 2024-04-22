Osmaniye\'de Okul Sporları Yüzme Müsabakalarında Dereceye Giren Öğrencilere Madalyalar Verildi

Spor

Osmaniye'de, okul sporları minikler kız ve erkek yüzme müsabakalarında dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

Osmaniye'de 11 farklı okuldan 48 sporcunun katıldığı müsabakalar Tam Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda düzenlendi. Minikler A 9-10, Minikler B 7-8 yaş arası sporcular, kelebek, sırtüstü, kurbağalama ve serbest stillerde 50 ve 100 metre mesafelerinde yarıştı. Dereceye giren okul ve sporculara kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yücel Erdoğan, şube müdürleri Şehmuz Can ve Ali Daşbaş ile Halil İbrahim Kar tarafından takdim edildi. - OSMANİYE