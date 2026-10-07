Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dünya ve Balkan dereceli sporcuları karşıladı

Osmaniye'de uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi ve kentlerini gururlandıran genç sporcular, memleketlerine dönüşlerinde çiçek ve konfetilerle karşılandı.

Osmaniye'ye dönen dünya üçüncüsü Turan Kılınç, Balkan ikincisi Ali Aslan Çiftçi ve Balkan üçüncüsü Kadir Karatekin için Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılama programı düzenlendi. Başarılı sporcular, müdürlük binasında çiçekler ve konfetiler eşliğinde karşılandı. Uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde eden sporcuların başarılarının kent adına gurur kaynağı olduğu belirtilirken, genç sporcular da kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Sporcular, yeni organizasyonlarda Türkiye'yi ve Osmaniye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.