Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniyespor FK\'nin Teknik Heyeti ve Futbolcularıyla Bir Araya Geldi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK'nin teknik heyeti ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Yılmaz, bir restoranda düzenlenen programda, futbolcularla sohbet etti.

Takıma başarı dileyen Yılmaz, "Bütün gücümüzle takımımızın arkasındayız. Verdiğiniz emeği biliyor, sizlere güveniyorum." dedi.

Yılmaz, depremler nedeniyle üzüldüklerini belirterek, "Bu seneyi lider tamamlayıp üst lige çıkalım. Bizlere bu mutluluğu yaşatın. Bunu sizden heyecanla, hasretle bekliyoruz. Başaracağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Bülent Çenet de Vali Yılmaz'a teşekkür etti.