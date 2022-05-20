Otomobil sporlarına yetenekli öğrenciler "Mobil simülatör" ile keşfedilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil sporlarına yetenekli öğrenciler "Mobil simülatör" ile keşfedilecek

20.05.2022 17:35
Otomobil sporlarına yetenekli öğrenciler "Mobil simülatör" ile keşfedilecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 7-11 yaş grubundaki ilkokul öğrencileri arasından yetenekli olanları keşfetmek, otomobil sporlarını tanıtmak ve sporun altyapısını kuvvetlendirmek amacıyla geliştirdiği Mobil Eğitim Simülatörü projesini başlattı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 7-11 yaş grubundaki ilkokul öğrencileri arasından yetenekli olanları keşfetmek, otomobil sporlarını tanıtmak ve sporun altyapısını kuvvetlendirmek amacıyla geliştirdiği Mobil Eğitim Simülatörü projesini başlattı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından destek programı içerisine alınan 10 projeden biri olan Mobil Eğitim Simülatörü, Anadolu'nun 40 farklı şehrinde 16 bin çocuğa ulaşacak.

Katılımcılar, projenin teknoloji sponsoru Apex Racing tarafından çocuklara özel olarak tasarlanan simülatörlerle, proje için canlandırması yapılan TOSFED Körfez Pisti'nde karting deneyimi yaşıyor.

Ankara'dan başlayarak Anadolu'yu gezecek ve yaklaşık 6 ay sürecek proje sonunda belirlenecek en yetenekli sporcu adaylarına, üst seviye simülatörlerle yarış eğitimi verilmesinin ardından bu sporcuların dijital turnuvalarda yarıştırılması ve belirlenecek en başarılı isimlerden özellikle karting branşı için bir takım oluşturulması planlanıyor.

TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, proje hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Mobil Eğitim Simülatörü sayesinde yetenekli çocukları ileri düzey eğitimlerle destekleyerek altyapı çalışmalarımızın içine alacağız. Başarılı olan çocuklarımızın eğitimlerinin ardından bir takım oluşturarak, bu sporcu adaylarımızın karting yarışlarına katılmalarını sağlayacağız. Bu proje ile Anadolu'yu gezerek hem sporumuzu tanıtmayı hem yakın gelecekte ülkemizi yurt dışında temsil edebilecek yeni yeteneklere imkan sağlamayı hem de uluslararası platformlar için genç sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Otomobil sporlarına yetenekli öğrenciler Mobil simülatör ile keşfedilecek
Otomobil sporlarına yetenekli öğrenciler Mobil simülatör ile keşfedilecek
Otomobil sporlarına yetenekli öğrenciler Mobil simülatör ile keşfedilecek
Otomobil sporlarına yetenekli öğrenciler Mobil simülatör ile keşfedilecek
Otomobil sporlarına yetenekli öğrenciler Mobil simülatör ile keşfedilecek

YORUMLAR
500
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, gıda kıtlığı uyarısında bulundu Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, gıda kıtlığı uyarısında bulundu Silivri'de otomobil alev alev yandı Silivri'de otomobil alev alev yandı
Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Togo Cumhuriyeti, Otomobil, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Otomobil sporlarına yetenekli öğrenciler 'Mobil simülatör' ile keşfedilecek - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:59:18. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil sporlarına yetenekli öğrenciler "Mobil simülatör" ile keşfedilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement