AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapıldı - Son Dakika
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AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapıldı

04.09.2022 21:04
AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapıldı

Otomobil sporlarında İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilen AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağında dereceye girenler belli oldu.

Otomobil sporlarında İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilen AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağında dereceye girenler belli oldu.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü tarafından gerçekleştirilen 2022 sezonu 5. tırmanma yarışı, 5,8 kilometre uzunluğundaki Köseler yolunda üç çıkış olarak koşuldu.

Kategori 1'de Ülkü Motorsport'tan İlker Aktaş, kategori 2'de aynı takımdan Cem Yudulmaz, kategori 3'te Neo Motorspor'dan Ahmet Keskin, kategori 4'te ise GP Garage My Team'den Selim Bacıoğlu birinci sırayı aldı.

Yarışın takımlar birincisi Ülkü Motorsport olurken, 5 kadın sporcunun yer aldığı kadınlar klasmanında Eda Soylu birinci oldu.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 1-2 Ekim'de Istanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek altıncı ayak yarışı ile sürecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapıldı - Son Dakika
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