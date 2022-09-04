İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü tarafından gerçekleştirilen 2022 sezonu 5. tırmanma yarışı, 5,8 kilometre uzunluğundaki Köseler yolunda üç çıkış olarak koşuldu.

Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapıldı - Son Dakika

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