Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları Karabük'te sona erdi - Son Dakika
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Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları Karabük'te sona erdi

05.06.2022 15:12
Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları Karabük'te sona erdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları tamamlandı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapılan maçlara, 14 takım 236 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda A Grubu'ndan Karadeniz Ereğli Belediye, Ayyıldız Engelli Spor Kulübü ve Nizip Gençlik Spor Kulübü ile B Grubu'ndan Karaman İl Özel İdare, Alaplı ALGES ve Ceyhan Gençlik Spor Kulübü final grubuna yükseldi.

A Grubu'ndan Gaziantep Gençlik Spor Kulübü ve Bolu Gençlik Spor Kulübü ile B Grubu'ndan Kuzeyyıldızı Engelli Gençlik Spor Kulübü ile Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü küme düştü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, çeşitli branşlardaki müsabakaların haziran sonuna kadar süreceğini belirterek, tüm sporculara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları Karabük'te sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları Karabük'te sona erdi - Son Dakika
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