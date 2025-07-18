Ovalıbağ FK, Major Futbol Ligi\'nde İddialı!

Futbol tutkusunu amatör ruhla profesyonel bir organizasyonda buluşturan Major Futbol Ligi, her geçen gün büyüyen yapısıyla dikkat çekiyor.

İstanbul Kurtköy'de düzenlenen ve TFF onaylı hakemlerin yönettiği prestijli turnuvada Niğde'yi temsil edecek olan Ovalıbağ FK ise iddialı duruşuyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul Sancaktepe'de kurulan ve Niğde'nin Ovalıbağ köyünü temsilen ligde yer alan Ovalıbağ FK; turnuvanın güçlü takımları arasında bulunan Ales Fk, Golden Boys, Çakaldere, Mecidiye Unıted, Dinomo, Gala Arsenal ve Gölet Gençlik FK gibi ekiplerle mücadele edecek.

Takım; sahada göstereceği performansla hem Niğde'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hem de taraftarından alacağı destekle başarıya ulaşmayı hedefliyor. - NİĞDE