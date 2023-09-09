Oylamaya sunulacak! Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun ismi değişecek mi? - Son Dakika

Oylamaya sunulacak! Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun ismi değişecek mi?

Oylamaya sunulacak! Şükrü Saraçoğlu Stadyumu\'nun ismi değişecek mi?
Son Güncelleme: 09.09.2023 13:42

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda konuşan Koç, stadyumun isim değişikliği için yoğun bir talep olduğunu ve bu talep doğrultusunda harekete geçtiklerini belirtti. Koç, Atatürk isminin Fenerbahçe'nin duruşuna, bağlılığına, aidiyet duygusuna ve ilke ve prensiplerine en uygun isim olduğunu ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi konusunda açıklamalar yaptı.

STAT İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, stadyumun isim değişikliği hakkında konuştu.

"SÜRECİ TAMAMLAMAK ARZUSUNDAYIZ"

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin, "Atatürk Stadyumu" olarak değişmesi hakkında konuşan Koç, "Stadyumumuza Atatürk adı verilmesi için yoğun bir talep oldu. Biz de bu talep doğrultusunda harekete geçtik. Sizlerden alacağımız yetki ile süreci hızlı şekilde tamamlamak arzusundayız" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK İSMİ EN ÇOK BİZE YAKIŞIR"

Kulüp geleneklerine uygun bir isim olacağını söyleyen Ali Koç, "Şahsi düşüncem, yönetimin düşüncesine göre tarihe bakınca, Fenerbahçe'nin duruşuna bakınca, bağlılığına, aidiyet duygusuna, ilke ve prensiplerine bakınca stadyumumuza Atatürk ismini vermek en çok bize yakışır" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oylamaya sunulacak! Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun ismi değişecek mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oylamaya sunulacak! Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun ismi değişecek mi? - Son Dakika
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