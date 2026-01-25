Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Almanya Bundeslida 2 19. hafta maçında Schalke 04 ile Kaiserslautern karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'da oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

EDIN DZEKO'DAN İLK MAÇINDA İLK GOL

Konuk ekip Kaiserslautern 61. ve 83. dakikalarda Ivan Prtajin'in golleri ile 2-0 öne geçti. Schalke 04'te 67. dakikada oyuna giren Edin Dzeko 87. dakikada attığı golle geri dönüşün ateşini yaktı. Dzeko, ilk maçında ilk golünü attı. Baskısını artıran Schalke, 90. dakikada Kenan Karaman ile skora denge getirdi ve maç berabere bitti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte lider Schalke 04, puanını 39'a, Kaiserslautern ise 31'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Schalke 04, Bochum'a konuk olacak. Kaiserslautern ise Elversberg'i ağırlayacak.