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Ozan İsmail Koç, Bursaspor'a veda etti - Son Dakika
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Ozan İsmail Koç, Bursaspor'a veda etti

Bursaspor'la olan sözleşmesini fesheden genç futbolcu Ozan İsmail Koç, takıma veda etti. Koç, veda mesajında teşekkürlerini ileterek, 'Hakkınızı helal edin' dedi.

Ozan İsmail Koç, Bursaspor\'a veda etti
11.01.2024 - 10:40,
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Bursaspor'la olan sözleşmesini fesheden Ozan İsmail Koç, yeşil-beyazlı takıma veda etti. Genç futbolcu, "Hakkınızı helal edin" dedi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da yaprak dökümü başladı. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Ozan İsmail Koç, takıma veda etti. Alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Ozan İsmail, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Doğduğum, büyüdüğüm ve uğruna yıllarca ter, gözyaşı döktüğüm, her Bursalı çocuğun hayali olan yeşil beyazlı kulübün 11 yaşında altyapısına adım atarak 7 yıl kaptanlık yapıp A takımına yükseldiğim, beraber gerek başarılar gerek üzüntüler yaşadığım takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." - BURSA

Kaynak: İHA
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