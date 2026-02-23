Ozan Kabak\'tan beklenmedik başvuru

Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın Alman vatandaşlığına başvurduğu iddia edildi.

SAKATLIK DÖNÜŞÜ GOLLE GELDİ

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen 25 yaşındaki savunmacı, Köln ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada gol atarak dikkat çekti. Performansıyla yeniden Avrupa kulüplerinin radarına giren Ozan Kabak için İspanya ve İtalya'dan ilgi olduğu öne sürüldü.

AB STATÜSÜ AVANTAJI

Alman basınında yer alan haberlere göre Ozan Kabak'ın Alman vatandaşlığı için başvuru yaptığı belirtildi. Milli oyuncunun Alman pasaportu alması halinde Avrupa Birliği vatandaşı statüsünde forma giyebileceği, bunun da transfer döneminde kendisine önemli avantaj sağlayacağı ifade edildi.