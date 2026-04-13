Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özbalta: İşimiz Bitmedi

13.04.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Özbalta, Boluspor galibiyetinin ardından kalan puan hedefini açıkladı.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Boluspor maçından sonra yaptığı değerlendirmede, "İşimiz bitmedi. Ne zaman işimiz biter? O, 1 puan aldığımızda biter veya rakipler kaybettiğinde biter. Enerjimizi rakipler kaybettiğine göre değil de kendi 3 puanımızı almaya harcıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, evinde karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbalta, "Orbanic pozisyonda kafası çarparak ve ağa takılarak, omzuyla devam eden bir kafa travması şeklinde ambulansla hastaneye gitti. İnşallah çok ciddi bir şey çıkmaz. Öbür taraftan da Yakup Kırtay da maçtan çıkarken 'yanma var mı?' diye sorduğumda 'evet' dedi. Bu yırtığa delalet gibi gözüküyor. Ama derecesi de önemli. İkisine de çok geçmiş olsun. İkisi de çok iyi sezon geçiriyordu. Çok güzel, kartpostallık bir atmosfer vardı. Kar yağışı ve zemin mükemmeldi. Çok erken dakikalarda gelen bir golümüz var. Arkasından güzel bir dakikada yine bir gol attık. Bugün biraz cömerttik. Kaçırdığımız 7 ya da 8 tane pozisyon saydım. Çok az kaldı. 1 puana ihtiyacımız var. Rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın 3 maçta alacağımız sadece bir puanla hepimizin, bütün şehrin, taraftarların istediği Süper Lig'e çıkmış olacağız. Ama işimiz bitmedi. Ne zaman işimiz biter? O, 1 puan aldığımızda biter veya rakipler kaybettiğinde biter. Enerjimizi rakipler kaybettiğine göre değil de kendi 3 puanımızı almaya harcıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 22:36:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.