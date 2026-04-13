Özbalta: İşimiz Bitmedi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Boluspor maçından sonra yaptığı değerlendirmede, "İşimiz bitmedi. Ne zaman işimiz biter? O, 1 puan aldığımızda biter veya rakipler kaybettiğinde biter. Enerjimizi rakipler kaybettiğine göre değil de kendi 3 puanımızı almaya harcıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, evinde karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbalta, "Orbanic pozisyonda kafası çarparak ve ağa takılarak, omzuyla devam eden bir kafa travması şeklinde ambulansla hastaneye gitti. İnşallah çok ciddi bir şey çıkmaz. Öbür taraftan da Yakup Kırtay da maçtan çıkarken 'yanma var mı?' diye sorduğumda 'evet' dedi. Bu yırtığa delalet gibi gözüküyor. Ama derecesi de önemli. İkisine de çok geçmiş olsun. İkisi de çok iyi sezon geçiriyordu. Çok güzel, kartpostallık bir atmosfer vardı. Kar yağışı ve zemin mükemmeldi. Çok erken dakikalarda gelen bir golümüz var. Arkasından güzel bir dakikada yine bir gol attık. Bugün biraz cömerttik. Kaçırdığımız 7 ya da 8 tane pozisyon saydım. Çok az kaldı. 1 puana ihtiyacımız var. Rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın 3 maçta alacağımız sadece bir puanla hepimizin, bütün şehrin, taraftarların istediği Süper Lig'e çıkmış olacağız. Ama işimiz bitmedi. Ne zaman işimiz biter? O, 1 puan aldığımızda biter veya rakipler kaybettiğinde biter. Enerjimizi rakipler kaybettiğine göre değil de kendi 3 puanımızı almaya harcıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM