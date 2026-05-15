Özdenur Özmez Avrupa Şampiyonu

15.05.2026 21:42
U17 Avrupa Şampiyonası'nda Özdenur Özmez, 61 kiloda altın madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Özdenur Özmez, Avrupa şampiyonu oldu.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Özdenur Özmez, birinci turda Yunan rakibi Eleni Ntounia'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda ise Fransız Sandin Amblard karşısında 4-0 öndeyken rakibini tuşla yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli rakibi Lea Airaksinen'i 14-2 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde de İspanyol rakibi Eningo Asama'yı 8-0 yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Bulgar rakibi Andrea Niseva ile karşılaşan Özdenur Özmez, rakibini müsabakanın henüz 20. saniyesinde köprüye getirerek tuşla mağlup etti ve altın madalya kazandı. Milli sporcu, bu sonuçla şampiyonadaki final müsabakaları arasında en hızlı tuşla kazanan sporcu olmayı da başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

