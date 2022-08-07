Denizli Tekden sporun ve sporcunun yanında - Son Dakika
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Denizli Tekden sporun ve sporcunun yanında

07.08.2022 10:12
Denizli Tekden sporun ve sporcunun yanında

Özel Denizli Tekden Hastanesi, A. Denizlispor'un geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da sağlık sponsoru oldu.

Özel Denizli Tekden Hastanesi, A. Denizlispor'un geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da sağlık sponsoru oldu. Her fırsatta sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, "Tam teşekküllü hastanemizde tüm imkanlarımızla Denizlimizin markası Denizlispor'a sağlık desteği vermekten dolayı gururluyuz" dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde düzenlenen imza töreni Hastane Genel Müdürü Kemal Akcan, Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin ve A. Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz'un katılımıyla gerçekleşti.

Sporun ve sporcunun yanında olduklarının göstergesi olarak A. Denizlispor'a sponsor olduklarını belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, "Geçen yıl sağlık sponsoru olduğumuz Altaş Denizlispor'a bu sene sağlık sponsoru olduk. A. Denizlispor Başkanı Sayın Mehmet Uz ile yaptığımız protokol neticesinde kulüp futbolcuları ve teknik ekibin sağlık kontrollerini yaparken forma kolunda da hastane logomuzun olmasının gururunu yaşıyoruz. Amacımız tam teşekküllü hastanemizle tüm imkanlarımızla Denizlispor'a destek vermek. Akademisyen ve uzman hekim kadromuzla Denizli Tekden hastanesi olarak sporun ve sporcunun daima yandayız. Bu sene şehrimizin takımı olan Denizlispor için başarılarla dolu bir yıl olacağına inancım tamdır. Umarım bu sezon için imzaladığımız bu sponsorluk her iki tarafa da katkı sağlayacaktır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

"Her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz"

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Tekden Hastanesi tecrübesiyle ve imkanlarıyla güvenebileceğimiz bir hastanedir. Bu güveni karşılıklı bir anlaşmayla sonuçlandırdığımız için mutluyuz. Tekden Hastanesi'nin kıymetli yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür eder, herkesi Denizlispor'umuza destek olmaya davet ederiz. Yapılan bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Tekden sporun ve sporcunun yanında - Son Dakika

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